Incêndios em Aveiro. Cerca de 60 pessoas evacuadas

Os incêndios que ainda lavram no distrito de Aveiro, em Albergaria-a-Velha e Águeda, já obrigaram à retirada de cerca de 60 pessoas de várias localidades.

As chamas deflagraram há já mais de 24 horas. A Renascença sabe que, na madrugada desta sexta-feira realizaram-se as primeiras evacuações, com a retirada de 19 crianças e três três adultos do centro de acolhimento temporário “O Aconchego”, em Albergaria-a-Velha.

Depois na aldeia de Serem de Cima, na zona de Machigata do Vouga, já no concelho de Águeda, foram retiradas cinco pessoas de quatro habitações, por volta das 6h00.

Momentos mais tarde, foram retiradas mais 20 pessoas de um alojamento local situado em Loure, no concelho de Albergaria, e já durante a manhã, há várias outras situações.

A mais complexa parece estar em São Marcos, uma pequena localidade do concelho de Albergaria, onde está nesta altura em curso a evacuação de um canil que terá algumas centenas de animais.

Trata-se da associação dos amigos dos animais de Albergaria-a-Velha, onde funcionários e populares tentam retirar os animais que ali se encontram.

Para alem disso, a Proteção Civil e a GNR já retiraram daquela aldeia 10 pessoas que ali vivem.

A Renascença sabe ainda de que também em Póvoa de Fontão, uma outra povoação de Albergaria, de onde esta sexta-feira de manhã também já foram retiradas seis ou sete pessoas.