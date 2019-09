Incêndios. A1 reabre ao trânsito entre Albergaria-a-Velha e Mealhada

A A1, a principal autoestrada do país, foi reaberta esta sexta-feira ao trânsito nos dois sentidos, apurou a Renascença junto de fonte da Proteção Civil.

A autoestrada estava cortada no troço entre Albergaria-a-Velha e Mealhada, devido a um incêndio de grandes dimensões na região.

A circulação na A1 foi interrompida naquela zona ao início da manhã desta sexta-feira.

Pelas 18h00 desta sexta-feira, um total de 371 operacionais, 111 viaturas e sete meios aéreos combatiam o incêndio de Albergaria-a-Velha, que deflagrou quinta-feira, pelas 11h30, indica a Proteção Civil.

Juntaram-se os dois incêndios o de Albergaria-a-Velha e o de Macinhata do Vouga, ambos no distrito de Aveiro.

A frente de fogo, que está ainda por dominar tem cerca de 600 metros, é impulsionada por vento forte.

Estas ocorrências resultaram em 10 civis assistidos no local e outros quatro que foram mesmo transportados para unidades hospitalares. Há ainda 12 bombeiros assistidos no cenário do combate às chamas.

Um militar da GNR foi atropelado esta sexta-feira por um veículo cujo condutor desobedeceu a ordens que impediam o seu acesso a uma das zonas onde lavra o incêndio de Albergaria-a-Velha, indicou fonte daquela força policial.



O fogo obrigou por precaução à retirada, desde as 5h00, de cerca de uma centena de pessoas, entre eles, mais recentemente 24 pessoas que viviam num acampamento, em Albergaria-a-Velha.