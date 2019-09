Fogo em Albergaria-a-Velha está dominado ao fim de dois dias

O presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, garante que o incêndio que lavra desde quinta-feira em alguns pontos do concelho está "dominado" e que as populações já estão a regressar às suas habitações.

"Felizmente, ao fim destes dois dias, damos praticamente como circunscrito o incêndio", disse o autarca.

Em declarações aos jornalistas, no ponto de operações em Albergaria-a-Velha, António Loureiro agradeceu aos cerca de 600 operacionais que estiveram, durante estes dois dias, a combater as chamas e a "defender as pessoas e o nosso património ambiental".

"Os meios aéreos ainda continuam a operar. Foram uma grande ajuda, mas não nos podemos esquecer daqueles que tiveram estas 48 horas no terreno com um fator negativo que foi o vento, o maior inimigo", frisou.

Questionado sobre qual seria a previsão para os próximos dias, o autarca adiantou que o cenário será "complicado", e "desafiante" para os bombeiros, uma vez que a área ardida em Albergaria-a-Velha e Águeda ultrapassa os dois mil hectares.