Carrinha vai percorrer as Terras de Sicó para saber como se vive no meio rural

Uma carrinha, com uma equipa multidisciplinar, está a percorrer as aldeias e vilas da região das Terras de Sicó para perceber o estilo de vida no meio rural, no âmbito do projeto europeu HeaLIQs4Cities, implementado pelo Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra.



São avaliados alguns parâmetros, como o equilíbrio, pressão arterial, função pulmonar, frequência cardíaca, tempo de reação e flexibilidade. Cada participante recebe um relatório dessa avaliação e acompanhamento personalizado, através de recomendações sobre hábitos saudáveis.

“Nem sei bem explicar, sentei-me no chão a fazer ginástica, fui ao peso, carreguei nos botões, dizem-me que está tudo muito bem”, conta Maria Fernanda Teixeira, 74 anos, depois de passar pelo interior da carrinha Vida+Móvel. A idosa vive em Degracias, concelho de Soure, que recebeu a visita da carrinha.