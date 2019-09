Morreu Robert Mugabe, ditador do Zimbabué

O antigo Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, morreu aos 95 anos de idade, num hospital em Singapura, onde estava internado desde abril deste ano.

A informação já foi confirmada pelo atual presidente do país, Emmerson Mnangagwa.

Mugabe esteve no comando do Zimbabué entre 1987 e 2017.

Mnangagwa escreveu no Twitter que é com “a maior tristeza” que anuncia “a morte do pai fundador do Zimbabwe e antigo Presidente”.



“Mugabe era um ícone da libertação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e empoderamento do seu povo. A sua contribuição para a história de nossa nação e continente nunca será esquecida. Que a sua alma descanse em paz eterna”, acrescentou.