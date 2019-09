Final do US Open definida. Serena contra a juventude, segundo "round"

A norte-americana Serena Williams e a canadiana Bianca Andreescu são as duas finalistas do US Open, último torneio do Grand Slam de ténis.

Serena, número oito mundial (antiga número um), chegou a Flushing Meadows numa forma impressionante, com os 24 Majors de Margaret Court na mira, e ainda só cedeu um set nos seis jogos disputados. Nas meias-finais, a norte-americana, de 37 anos, atropelou a ucraniana Elina Svitolina, número cinco da hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1. O encontro durou apenas uma hora e dez minutos.

A final deste ano é uma espécie de repetição da de 2018, em que Serena foi recordada da sua idade (então 36) quando se viu frente a frente com a japonesa Naomi Osaka, de apenas 20 anos. Perdeu a final e, para cúmulo, ficou mal na fotografia, ao discutir com o árbitro, o português Carlos Ramos. Agora, um ano mais velha, Serena defronta uma adversária um ano mais nova: a canadiana Bianca Andreescu, de 19 anos.

Bianca está a ser um fenómeno: a jovem tenista nunca tinha participado no quadro principal do US Open e, de súbito, está na final. Também nunca tinha passado da segunda ronda de um torneio do Grand Slam.

Para chegar à primeira final de um Major da carreira, Bianca Andreescu, 15.ª colocada do "ranking" WTA, derrotou a suíça Belinda Bencic, 12.ª classificada, em dois sets, por 7-6(3) e 7-5. Apesar de o encontro só ter tido dois parciais, chegou às duas horas e 12 minutos de duração.

Está, portanto, de volta a luta de Serena contra a idade - a sua e a das adversárias - ao palco do US Open. Na final, a supercampeã de ténis tentará igualar o recorde de 24 Majors de Margaret Court (tem 23), algo que lhe escapa desde 2017 (desde então, tem três finais perdidas). Bianca procura conquistar o primeiro título do Grand Slam da carreira.

A final do US Open está marcada para sábado, no piso rápido do Estádio Arthur Ashe, às 21h00. Ganhe quem ganhar, será feita história.