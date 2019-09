Miguel Ribeiro quer Famalicão no topo do futebol português

Miguel Ribeiro, diretor-executivo da SAD do Famalicão, quer levar o clube até ao topo do futebol português. Em declarações à margem do "SoccerEx", o dirigente do clube minhoto aponta, em primeiro lugar, à estabilização na I Liga.

"A partir do momento em que queres a estabilidade e mais alguma coisa, apontaremos sempre a um patamar a cima. Se me pergunta se queremos a Europa já este ano, não queremos, não temos essa pressa. Se vier, veio, e estamos preparados para tal", disse.

O Famalicão regressou à I Liga após 25 anos de ausência, mas a ambição de Miguel Ribeiro é levar o clube a rivalizar com os grandes.

"O nosso grande foco é fazer o Famalicão crescer, para que se estabilize de forma permanente e duradoura na I Liga. A seguinte escada será o topo do futebol português", adiciona.

Liderança é melhor do que último lugar

Miguel Ribeiro diz que a equipa não se deixa iludir pelo primeiro lugar da tabela, mas não esconde que é um arranque motivador e promissor.

"É melhor estar em primeiro do que em último. Não representa mais do que termos dez pontos. Temos um processo de maturação da equipa assentado no conforto da nossa posição, que é interessante, mas vale muito pouco dentro de portas, e não representa qualquer devaneio"