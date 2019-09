Jornada cinco. Benfica joga no sábado, FC Porto e Sporting no domingo

A Liga Portugal divulgou, esta sexta-feira, os horários da quinta jornada do campeonato, que sucede à paragem para as seleções. O Benfica joga no sábado de 14 de setembro, enquanto FC Porto e Sporting entram em ação no domingo, dia 15.

A jornada arranca a 13 de setembro, sexta-feira, às 20h30, com o Vitória de Setúbal-Sporting de Braga. No dia seguinte, o primeiro a entrar em ação é o atual líder do campeonato, o Famalicão, que recebe o Paços de Ferreira, às 16h30. O Benfica recebe o Gil Vicente às 19h00.

FC Porto e Sporting só entram em campo no domingo, dia 15 de setembro. Os dragões visitam o Portimonense às 18h00 e os leões deslocam-se ao terreno do Boavista, às 20h00. Não há jogos na segunda-feira.

Os encontros dos três grandes terão relato em direto na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.