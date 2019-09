José Romão: "Famalicão merece estar na posição que ocupa"

José Romão, treinador que levou o Famalicão à melhor época da sua história, em 1992/93, confessa surpresa pelo que o clube minhoto está a fazer, neste regresso à I Liga, sob o comando de João Pedro Sousa. Os famalicenses estão no primeiro lugar, ao fim de quatro jornadas.

"Este Famalicão é uma surpresa para todos. Mas tem tido um comportamento digno e merece estar na posição que ocupa. Um clube que tem um apoio enorme e uma massa associativa impressionante. Recordo a época 1992/93 que foi, talvez, a melhor da história do clube. Orientei uma equipa que esteve 13 jogos consecutivos sem perder, praticávamos um excelente futebol e a equipa atual lembra-me a do meu tempo, é um Famalicão atrevido, corajoso e com vontade de ganhar", refere o treinador, em declarações a Bola Branca.

José Romão assinala a importância de o Famalicão manter os pés bem assentes no chão, porque o campeonato ainda só leva quatro jornadas.



"Ainda é cedo. Recordo-me que já houve equipas que tinham classificações extraordinárias a meio do campeonato e depois desceram de divisão. É preciso manter a equipa vigilante para conseguir a permanência e cimentar a presença na I Liga. Mais importante do que pensar em classificações de topo, é ganhar estatuto de I Liga, para, depois, poder projetar-se. Este Famalicão é pragmático e realista e deve perceber que as ilusões, às vezes, pagam-se caro", avisa o técnico.

José Romão está, atualmente, sem clube. Depois de sair do Raja de Casablanca, em 2015, o técnico de 65 anos aguarda por novo projeto.