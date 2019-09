Famalicão empata com o Celta de Vigo em estreia de Vaná e Roderick

O Famalicão empatou a uma bola, esta sexta-feira, no terreno do Celta de Vigo, num jogo-treino.

A formação espanhola marcou primeiro, e Nico Schiappacasse, avançado uruguaio, apontou o golo do empate, aos 65 minutos.

Nesta partida, o técnico João Pedro Sousa utilizou Vaná, Patrick William, Roderick Miranda, Riccieli, Alex Centelles, Guga, Ofori, Pedro Gonçalves, Walterson, Nico Schiappacasse e Diogo Gonçalves.

Vaná e Roderick Miranda fizeram o seu primeiro jogo com a camisola do Famalicão, líder do campeonato.