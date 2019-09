A formação no Dragão e em Alvalade e os desacatos na Luz

Os jornais desportivos desta sexta-feira dividem-se entre FC Porto, Sporting e Benfica. Sobre os primeiros dois, está em foco a formação. Sobre o terceiro, a possibilidade de pena de mais jogos à porta fechada.

"Luz em risco", titula o "Record". Nova infração violenta, por desacatos na festa do título, pode dar mais quatro jogos à porta fechada. SAD do Benfica diz não ter sido notificada. Em causa está um ataque de adeptos a agentes da PSP, que tiveram de se barricar num bar do estádio.

"O Jogo" faz manchete com a formação do Porto: "O dragão mais azul deste século." Há 20 anos que não havia oito jogadores da casa no plantel. Quatro já foram utilizados em jogos oficiais - Sérgio Oliveira, Romário Baró, Bruno Costa e Fábio Silva - e três já foram titulares.

"A Bola" anuncia "Pontes para o futuro". O treinador interino do Sporting reforça a aposta na formação já a partir da próxima semana e leva cinco jogadores dos sub-23 para o plantel principal: Gonçalo Inácio, Joelson Fernandes, Bruno Tavares, Rodrigo Fernandes e Nuno Mendes.