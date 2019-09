Villas-Boas recusou o Paris Saint-Germain

André Villas-Boas admite que recusou o Paris Saint-Germain, em 2013, para continuar a carreira no Tottenham. O atual treinador do Marselha admite que as conversações com Leonardo não correram como esperado.

"O Al-Khelaifi ligava-me todos os dias. Eu conhecia-o porque ia regularmente ao Catar. Ele dizia-me que queria começar conversações e que o Leonardo [diretor-desportivo] me iria ligar. Ele ligou-me, e a conversa não correu bem. Não havia ligação entre nós. Disse para me deixar em paz, porque estava a tentar descansar", recordou o técnico português, à "RMC Sport".

O atual treinador de 41 anos chamou à atenção no FC Porto, onde venceu o título de campeão nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Liga Europa.

Depois de uma época no Chelsea, AVB assinou pelo Tottenham, onde alcançou, na altura, um recorde de pontos da história do clube. O técnico recusou a proposta do PSG, e foi demitido dos "Spurs" a meio da temporada 2013/14.

Entretanto, passou pelo Zenit e Shanghai SIPG, antes de assinar pelo Marselha, esta temporada.