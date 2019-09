Piqué confirma que Messi pode deixar o Barcelona a custo zero no final da época

Gerard Piqué confirmou, esta quinta-feira, as notícias de que Lionel Messi tem uma cláusula, no contrato, que lhe permite deixar o Barcelona a custo zero ao fim de cada época. Porém, o central não está preocupado.

"Eu já sabia que havia essa possibilidade, mas é algo que não me preocupa nada, sabemos do compromisso do Leo para com o Barcelona", sublinhou Piqué, em declarações à rádio espanhola "Cadena Ser".

O defesa revelou que a cláusula ficou definida quando Messi renovou contrato com o Barcelona em 2017. Para Piqué, é algo merecido:

"O Leo ganhou o direito de decidir o seu futuro. De qualquer forma, não se deve duvidar em qualquer momento de que o Leo vai continuar no Barça enquanto se sentir bem. Isto não me preocupa nada."

Lionel Messi tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021 e cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. Esta cláusula já foi incluída nos contratos de outras lendas do Barça: Iniesta, Xavi e Puyol.