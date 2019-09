Olympiacos quer surpreender Bayern e Tottenham na Grécia

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, reconhece que a sua equipa terá uma tarefa difícil na fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, Tottenham e Estrela Vermelha. Em declarações à margem do "SoccerEx", o técnico português espera poder surpreender em casa.

"Fomos considerados o adversário mais acessível nas três eliminatórias que fizemos, mas passámos com distinção. Vamos encontrar duas equipas fortíssimas, mas no nosso estádio não é fácil jogar, com a força dos nossos adeptos. Temos feito grandes jogos em casa, podemos ter um dia bom e apanhar o Tottenham e Bayern num dia mau. Eles são os principais candidatos. Se não conseguirmos seguir em frente, que consigamos o objetivo da Liga Europa", disse.

O Olympiacos mede forças com o Bayern de Munique, campeão alemão, Tottenham, vice-campeão europeu, e Estrela Vermelha, campeão sérvio, no grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa de Pedro Martins eliminou o Viktoria Plzen, Basaksehir e Krasnodar até chegar à fase de grupos da prova.