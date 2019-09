Juventus terá oferecido 100 milhões mais Dybala por Neymar

A Juventus terá oferecido 100 milhões de euros, mais o argentino Paulo Dybala, para garantir a contratação de Neymar ao Paris Saint-Germain.

Segundo a "BBC", o acordo não se concretizou porque o PSG queria mais dinheiro pelo avançado brasileiro e porque o próprio Neymar preferia ir para Espanha. Mais especificamente, regressar ao Barcelona.

Apesar da "novela" que dominou o verão, Neymar ficou no PSG. També Dybala acabou por ficar na Juventus, onde continuará a fazer parceria, no ataque, com o internacional português Cristiano Ronaldo.