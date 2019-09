Jorge Jesus acredita que o Flamengo seria campeão "a brincar" em Portugal

Jorge Jesus acredita que, se o Flamengo, de que é treinador, jogasse em Portugal, seria campeão nacional com grande facilidade.

"Em Portugal, o Flamengo disputaria o título a brincar. À frente de todos. Disparado. Nos outros países, como Inglaterra, não seria da mesma maneira. Mas disputaria entre os seis primeiros lugares. Com os 11 com que o Flamengo joga, é muito forte", declarou o técnico, em entrevista ao portal brasileiro "Globoesporte".

Na mesma entrevista, que será transmitida no domingo, no programa "Esporte Espetacular", da estação de televisão TV Globo, Jorge Jesus também falou sobre a violência no Brasil.

"Eu não quero ser o transmissor de coisas que eu não vejo. Mas é o que se fala: 'Mister, não ande com relógio, não ande com colar.'", exemplificou o treinador português, de 65 anos.

Embora saiba que tem cautelas na rua, e por se falar que "lá fora é o fim do mundo", Jesus garante que se sente "normal". De qualquer forma, frisa que não deixará o Flamengo por causa desse tema:

"Se eu um dia tiver de sair do Flamengo, nunca será por causa disso. Nunca. Porque esses problemas, se eles existem, eu estou lá para combater. Eu não saio, estou lá."

Jesus precisa de autonomia nas decisões



Se deixar o Flamengo, Jorge Jesus fá-lo-á "por outras coisas muito, muito, muito mais fáceis" do que a violência no Brasil. Coisas que têm a ver apenas com o seu trabalho e a sua "decisão de treinador".

"Quem trabalha comigo sabe como eu sou. Eu decido. O clube não é meu, tem um presidente acima, uma administração, mas na equipa sou eu que mando. E quando há qualquer coisa que não é como quero, eu vou embora", sublinhou o técnico.

Jorge Jesus, que tem contrato com o Flamengo até ao final da época, tem combatido a crítica com resultados: é líder do Brasileirão e classificou o Mengão para as meias-finais da Taça Libertadores, 35 anos depois.