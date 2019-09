Tech3 quer manter Miguel Oliveira em 2020

O chefe da equipa Tech3, Hervé Poncharal, espera continuar a contar com Miguel Oliveira na próxima temporada, apesar de os bons resultados do piloto português no ano de estreia em MotoGP ter desencadeado a especulação de que subiria à equipa principal da KTM, que já confirmou a saída do francês Johann Zarco do alinhamento.

"O Miguel está a evoluir, já é o segundo melhor KTM. Mas a sua missão é de dois anos: o primeiro para aprender e o segundo é para dar resultado. Por isso, assim que o Miguel fez o oitavo lugar na Áustria, enquanto estávamos todos a celebrar, a primeira coisa que disse aos senhores Pierer, Trunkenpolz e Beirer foi: 'Preciso que o Miguel fique aqui'. E eles disseram-me que não tinham qualquer plano para o tirar da equipa", contou Hervé Poncharal, em entrevista ao portal "Crash".

O chefe da Tech3 reconhece que toda a gente lhe pergunta a mesma coisa - Miguel Oliveira vai para a KTM? - e que ele próprio fez questão de "questionar uma e outra vez" os responsáveis da equipa de fábrica.

"A resposta foi sempre a mesma. É isso que posso dizer. Mas ainda estamos em agosto e muitas coisas podem mudar. Por isso, mesmo querendo muito ficar com os meus dois pilotos, sou da KTM acima de tudo. Temos de ver e discutir, mas vou tentar manter ambos", frisou.

Para o ano, a Tech3 vai ter, além de Miguel Oliveira, o sul-africano Brad Binder, que foi companheiro de equipa do português em Moto2. Um elenco "incrível" que deixa Poncharal "muito entusiasmado e orgulhoso":

"Conheço o Miguel muito bem. Nunca trabalhei com o Brad, mas tenho imenso respeito por ele. É um tipo muito simpático e, mais importante de tudo, um incrível piloto. Foram colegas de equipa no passado, gostam um do outro e respeitam-se, mas também creio que haverá uma forte competitividade, porque ninguém quer ficar atrás do colega de equipa."