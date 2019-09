Alguns clientes da companhia aérea Aigle Azur podem ser reembolsados

Os bilhetes da companhia aérea Aigle Azur, que entrou em processo de insolvência, ainda podem ser reembolsados desde que tenham sido comprados por agências de viagem ou cartão de crédito.

A explicação é da AirHelp, empresa especializada em pedidos de indemnização a companhias aéreas, depois de a transportadora francesa ter cancelado todos os voos a partir deste sábado.

A AirHelp refere, em comunicado, que os passageiros afetados pela insolvência ainda podem pedir o reembolso, desde que o bilhete tenha sido adquirido “através de uma agência de viagens, de uma companhia aérea parceira ou via cartão de crédito”.



A Aigle Azur anunciou que vai cessar as operações ao final do dia desta sexta-feira e não garante a devolução do dinheiro a quem já pagou os voos.

Entre os voos suspensos estão ligações a Portugal, Mali, Brasil e Ucrânia, sendo que a companhia aérea não pode garantir a devolução do dinheiro dos bilhetes marcados para datas posteriores a sábado.