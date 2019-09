Pavlovski

Raio-x à Sérvia. "Seleção muito forte e que vai criar dificuldades a Portugal"

06 set, 2019 - 12:45 • Luís Aresta com Eduardo Soares da Silva

Pavlovski, médio do Varzim e internacional sub-21 pela Sérvia, destaca Tadic como a principal figura do adversário de Portugal no jogo de qualificação para o Europeu 2020.