Pedro Martins espera estreia de Podence e José Sá na seleção

Pedro Martins acredita que Daniel Podence e José Sá podem estrear-se com a camisola da seleção portuguesa. O técnico do Olympiacos elogia os seus dois jogadores, e ainda Rúben Semedo, que terá estado pré-selecionado por Fernando Santos.

"Acredito na estreia do Podence, e do Sá também, que está preparado para estes níveis, e tem mostrado com jogos fantásticos. O Daniel ainda não atingiu o nível do ano passado, mas pode ser muito útil à seleção. O Rúben também esteve pré-selecionado, e também está a fazer um início de época incrível", disse, à margem do "SoccerEx".

Daniel Podence foi a grande novidade da convocatória de Fernando Santos. José Sá conta já com várias chamadas, mas ainda procura a sua primeira internacionalização. Pedro Martins, que trabalha com Podence, desde o ano passado, explica os pontos fortes do jovem extremo.

"Vocês sabem a irreverência dele, é muito forte no um para um, cria desequilíbrios nos corredores. Cresceu imenso em espaços interiores, mas o seu ponto mais forte é na ala", remata.