Fernando Santos quer vencer o grupo de qualificação para o Euro 2020

Fernando Santos, selecionador nacional, não quer garantir presença no Europeu 2020 através do "play-off", já com presença garantida após conquistar a Liga das Nações. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional quer vencer o grupo, mesmo após o arranque em falso, com empates caseiros com a Sérvia e Ucrânia.

"Nós, a Ucrânia e a Sérvia já temos o 'play-off' garantido, caso não passe diretamente. Nós não pensamos nessa possibilidade, queremos chegar ao Campeonato da Europa pela fase de grupos e de preferência no primeiro lugar", disse.

A seleção nacional joga em Belgrado, frente à Sérvia, este sábado, um jogo de nível de dificuldade elevado: "Vai ser tremendamente difícil. Têm jogadores que jogam nas melhores equipas do futebol europeu, mas vamos tentar impor o nosso jogo, sabendo os pontos fortes e fracos do adversário".

"A Sérvia vai procurar vencer, a jogar em casa, perante o seu público. Espero uma equipa à procura de um ataque mais continuado, com linhas mais subidas, e a pressionar-nos mais. São duas equipas que já perderam pontos, mais do que a Ucrânia e, por isso, é um jogo de grau de importância elevado", disse.

Fernando Santos espera várias alterações no sistema da Sérvia, até porque "trocou de selecionador", em relação ao jogo no Estádio da Luz, que terminou empatado a uma bola.

Em relação ao onze inicial e à possibilidade de encaixar Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo no mesmo onze inicial, Fernando Santos respondeu que "estrategicamente é possível encaixar todos os 25 jogadores em campo".

Sérvia-Portugal está marcado para sábado, às 19h45, jogo com relato na Renascença a partir de Belgrado e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.