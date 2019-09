Bernardo Silva avisa a Sérvia. "Portugal não se assusta com nenhuma seleção"

Bernardo Silva destaca o talento individual na seleção da Sérvia, mas aponta à vitória em Belgrado, no terceiro jogo de qualificação para o Europeu 2020.

"Tenho um grande respeito por todos os jogadores da Sérvia. Há alguns anos treinei com o Matic. Têm também o Kolravoc, Nastasic, Tadic, Kostic, é difícil dizer um, tem grandes jogadores e vai ser um grande jogo", disse, em conferência de imprensa.

O médio do Manchester City concorda que Tadic é a figura da seleção adversária, e nomeia-o como "um dos melhores jogadores do mundo na época passada". "Fez uma época brilhante no Ajax, foram até às meias-finais da Champions e já foi o melhor quando jogaram em Lisboa", acrescenta.

Ainda assim, Bernardo Silva diz que Portugal nada teme no adversário: "A seleção não se assusta a com nenhuma equipa, mas reconhecemos muita qualidade na Sérvia. Vamos jogar com uma grande equipa, mas temos qualidade para vencer".

Jogar sem "9" muda pouco

Portugal volta a não contar com nenhum ponta-de-lança na convocatória, mas Bernardo Silva diz que a equipa está muito habituado a jogar com uma frente de ataque móvel.

"Vi o Fernando Santos falar quando sairam os convocados, e sempre tivemos uma frente de ataque móvel. Temos avançados com características diferentes, nunca tivemos muitos avançados puros, mas mesmo no futebol atual há muitas equipas a jogar assim. Jogámos a Liga das Nações sem um '9' puro e ganhámos", disse.

Sérvia-Portugal está marcado para sábado, às 19h45, jogo com relato na Renascença a partir de Belgrado e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.