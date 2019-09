Raul de Tomás. “Confio em mim a 100%"

O avançado Raul de Tomás acredita que os golos, em jogos oficiais, vão aparecer em breve.

Em entrevista à Btv, o espanhol garante que não está nervoso depois de cinco jogos sem marcar.

“Confio em mim a 100%, as coisas vão saindo pouco a pouco. A mim, o que me importa não é o que as pessoas possam pensar sobre os golos, mas sim que a equipa ganhe todos os jogos, no final isso é o mais importante. Enquanto a equipa continuar a ganhar, mesmo que eu não marque golos, estou tranquilo. Quando estás seguro de ti mesmo, não tens de sentir-te nervoso”, referiu.

RDT acrescenta que vai “sempre respeitar a opinião dos adeptos, das pessoas, da imprensa, mas nesse sentido estou tranquilo, porque marquei golos toda a minha vida”.

Raul de Tomás custou 20 milhões de euros ao Benfica e ainda não marcou nenhum golo oficial pelos encarnados.