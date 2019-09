O Benfica acabou de subir à I Liga, mas já quer ser campeão

O Benfica acabou de subir à I Liga feminina, no entanto, o seu treinador, Luís Andrade, já pensa em ser campeão.

Em entrevista à Lusa, o técnico assumiu a ambição de conquistar o título logo no ano de estreia no principal escalão: "Fizemos uma excelente pré-época, em que identificámos e trabalhámos o nosso sistema tático e a nossa ideia de jogo, reforçámos bem algumas posições mais fragilizadas e o objetivo é lutar pela conquista de todas as competições."

Na última época, que foi de estreia na vertente feminina do futebol, o Benfica assegurou a subida à I Liga e conquistou a Taça de Portugal. O objetitvo, agora, é "ganhar todas as competições que disputa", incluindo a Supertaça, mas Luís Andrade tem consciência de que, "na primeira divisão, há mais competitividade e outro nível de experiência".

"Claro que temos as nossas armas e o objetivo é vencer o campeonato, mas não podemos esquecer que são 12 equipas muito competitivas, entre as quais está um super Sporting de Braga, que recentemente conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, e o Sporting, que tem a maioria das suas jogadoras no 11 da seleção nacional. Isto para dizer que vai ser uma liga muito competitiva e certamente muito mais difícil do que no ano passado", sublinhou o técnico, de 45 anos.



A candidatura do Benfica ao título de campeão nacional será posta em prova já no domingo, na Supertaça, frente ao Braga. O jogo está marcado para as 18h45, no Estádio João Cardoso, em Tondela.