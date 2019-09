Domingos Soares de Oliveira: "Crença dos adeptos do Benfica é como uma religião"

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, associou, esta sexta-feira, o comportamento dos adeptos do clube encarnado a uma religião, por acreditarem na equipa independentemente dos resultados.

"Os adeptos são a base do clube. Acima de tudo, temos uma responsabilidade para com eles. Penso que o acreditar deles é parecido com uma religião. Eles vão ao estádio independentemente da situação do clube", explicou o dirigente encarnado. A título de exemplo, Domingos Soares de Oliveira revelou que, após a perda do campeonato de 2017/18, o Benfica vendeu "muitos mais bilhetes anuais".

Domingos Soares de Oliveira falou noSoccerex, evento que aborda o futebol como uma indústria. Nesse sentido, o administrador da SAD do Benfica admitiu que a saúde das receitas do clube depende muito das competições europeias:

"Vivemos num país pequeno, dependemos muito da Europa. 25% das receitas são das competições europeias. Os nossos patrocinadores também dependem de como nos exibimos na Europa. As competições europeias são extremamente importantes para clubes como o Benfica, que não pertencem às [ligas] 'big-5'."