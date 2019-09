Benfica garante que não está em risco de ser punido com mais quatro jogos à porta fechada

O Benfica assegura que não está em risco de ser castigado com mais quatro jogos à porta fechada, ao contrário do que avança o jornal "Record", esta sexta-feira.

Em nota oficial, a SAD encarnada garante que já foi condenada ao pagamento de uma multa de 14.308 euros, em decisão datada de 23 de julho, pelos "lamentáveis e condenáveis incidentes" que ocorreram após o Benfica-Santa Clara da última jornada do passado campeonato. Como tal, o processo está "totalmente concluído do ponto de vista disciplinar".

O Benfica diz, portanto, desconhecer "de todo a existência de um outro qualquer processo", sobre o qual garante "nunca" ter sido notificado.

Em causa estão alegadas agressões de adeptos do Benfica a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) durante os festejos da conquista do campeonato, a 18 de maio. Segundo o diário, alguns agentes da PSP perseguiram adeptos encarnados até junto de um bar do Estádio da Luz e detiveram um elemento. A resposta dos adeptos terá surgido na forma de agressões aos agentes, que terão tido de se barricar no bar.

A Liga Portugal já teria aberto processo, que estaria nas mãos da Comissão de Instrutores da Liga, para posterior deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Caso se provasse que tinha havido agressões a agentes da PSP, o Benfica estaria sujeito a uma pena de um a quatro jogos à porta fechada.

"Esta evidência, por si só, revela a credibilidade e consistência da notícia e da manchete, que inclusive a própria FPF já hoje [esta sexta-feira] esclareceu tratar-se de um processo jurídico totalmente encerrado ao nível da justiça desportiva", sublinha a SAD do Benfica.

A terminar, o Benfica "reafirma o seu total empenho em continuar a colaborar em todas as iniciativas que visem pôr fim a quaisquer atos que coloquem em causa a segurança nos recintos desportivos e a construção de um ambiente positivo em torno dos fenómenos desportivos".

Seja este caso real, ou não, a verdade é que o Benfica já está a contas com quatro outros processos pendentes, que ameaçam fechar o Estádio da Luz. O mais antigo acarreta uma pena de quatro jogos de interdição (mais 28 mil euros de multa). Há outros dois casos que levaram a FPF a castigar o Benfica com um jogo de punição, cada. O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) também castigou os encarnados com um jogo de interdição (mais 56.250 euros de multa). O Benfica recorreu em todos os casos, que podem levar a um total de sete jogos de interdição.