Ricardo espera que Leonel Pontes tenha tanto sucesso como Keizer

Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting, acredita que Leonel Pontes tem capacidade para singrar no comando técnico da equipa. À margem da conferência "SoccerEx", o antigo internacional espera que o novo técnico leonina consiga replicar o sucesso de Marcel Keizer.

"Se é treinador principal, é porque está mais do que à altura. Trabalhou comigo, é uma pessoa fantástica, muito conhecedora do futebol e do Sporting. Está onde o presidente do clube o desejou. Fechou-see um ciclo, começa-se outro, e espero que o ciclo do Leonel seja tão produtivo como foi o de Keizer, que não conseguiu o objetivo tão desejado do título, mas venceu dois troféus", disse.

Ricardo e Leonel Pontes cruzaram-se durante três temporadas em Alvalade, entre 2005 e 2007, numa relação jogador-adjunto. Entretanto, Leonel Pontes foi adjunto de Paulo Bento na seleção nacional, treinou o Marítimo, Panetolikos, Ittihad Alexandria, Debreceni e Jumilla, antes de regressar ao Sporting esta época. Arrancou a época nos sub-23, e é agora treinador interino da equipa principal.

Apesar dos elogios ao treinador, Ricardo deixa duras críticas ao dirigismo português, após três despedimentos em apenas quatro jornadas do campeonato.

"Despedir treinadores na terceira e quarta jornada é uma realidade que o futebol português precisa de mudar. As coisas não podem ser sempre para ontem, não há tempo para isso. É preciso dar margem, hábitos de trabalho, convivência", remata.