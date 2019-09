Postiga e a saída de Keizer. "Em Portugal valoriza-se muito o resultado"

Hélder Postiga, antiga avançado internacional português, acredita que o despedimento de Marcel Keizer do Sporting revela a dependência dos resultados que os treinadores vivem no futebol português.

"Aqui em Portugal, analisamos muito o resultado e a prova disso é a saída do Marcel Keizer. Esteve 300 dias no Sporting, ganhou dois títulos, e uma pré-epoca menos prometedora, uma derrota contra o rival na Supertaça e desencadeou-se uma crise", disse, na conferência "SoccerEx".

O ex-avançado do Sporting trabalhou com Leonel Pontes no clube leonino e na seleção, acredita no valor do técnico, mas garante que só os resultados poderão ditar o seu sucesso em Alvalade.

"O futebol viverá para sempre com o aspeto resultadista. Tem de haver competência quando estamos a falar de Leonel Pontes, para ter sido adjunto do Sporting e seleção, e ter treinado várias equipas em diferentes países. Mas tudo se resume ao resultado, é isso que vai definir a estabilidade que o Sporting precisa num futuro próximo", remata.