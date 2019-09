Dias Ferreira: "Leonel Pontes é treinador a prazo incerto"

Leonel Pontes é um treinador a prazo incerto, no Sporting. Ironia de Dias Ferreira, em resposta ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que sublinhou que o treinador interino, sucessor de Marcel Keizer, "não tem um prazo, tem uma tarefa".

Em entrevista a Bola Branca, Dias Ferreira, candidato derrotado nas últimas eleições no Sporting e apreciador das qualidades de Leonel Pontes, garante o seu "total apoio" ao técnico madeirense, mas receia que este venha a ser mais uma vítima do atual momento do clube.

"Conheço-o e tenho confiança, nem tenho o sportinguismo dele em dúvida, e a única pessoa que pode ser sacrificada no meio disto tudo é ele próprio. Portanto, o primeiro voto é que seja feliz, porque é sportinguista e acredito na sua competência, não obstante não ter um currículo vasto ou muito vitorioso nos clubes por onde passou como treinador principal. Fico na dúvida do que é que ele vai fazer, porque pode não ser um treinador a prazo, pelo menos não a prazo certo. Parece ser um treinador a prazo incerto", declara.

Para Leonel Pontes entrar, saiu Marcel Keizer que, na opinião de Dias Ferreira, nesta conjuntura, nunca deveria ter entrado em Alvalade:



"Não era o treinador para o momento, de maneira nenhuma. Se era para outro ou não, não sei. Para este, não era de certeza, como se viu. E não se iludam com as vitórias na Taça de Portugal e na Taça da Liga, que não sei se com outro treinador qualquer também não se ganhavam."