Deco esclarece saída de Raphinha. "Decisão única e exclusivamente do Sporting"

A saída de Raphinha foi decisão do Sporting, "única e exclusivamente". É esta a mensagem de Deco, representante do extremo brasileiro que foi vendido ao Rennes, no último dia de mercado, por 21 milhões de euros.

Na Soccerex, evento que se foca no futebol como indústria, o antigo médio frisou que falou sempre com Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, sobre Raphinha e que "as coisas foram sempre muito claras".

"Era uma decisão única e exclusivamente do Sporting, tínhamos de respeitar uma e outra. Se ficasse, continuava feliz. Se saísse, tinha de ser um bom projeto. Foi decisão do Sporting, temos de estar preparados para ela", salientou o antigo internacional português, esta quinta-feira.

Deco acredita que, "noutras circunstâncias, o Sporting não venderia Raphinha", que é "um jogador em crescimento, com qualidade e que estava a consolidar o seu espaço na equipa" leonina, esta época:

"Há coisas que os clubes não conseguem controlar. Portugal está sempre no mercado. Por mais que os clubes portugueses consigam aguentar um jogador durante um período, sempre fomos um mercado em que os grandes jogadores acabam por sair. Vivi isso no FC Porto, no meu tempo. A fase que o Sporting atravessa não facilita a manter o Raphinha, optou por outros jogadores em nome do equilíbrio financeiro que tem de fazer."

Deco aprova Fernando no Sporting



Por fim, Deco analisou Fernando, extremo brasileiro que o Sporting contratou ao Shakhtar Donetsk, por empréstimo, até ao final da época.

O antigo jogador lembrou "um jogador que praticamente não jogou na equipa principal do Palmeiras", antes de rumar à Ucrânia, numa altura em que tinha o estatuto de "grande promessa" do futebol brasileiro.

"Não é fácil ir para o Shakhtar, naquele momento do país. Acredito que é fantástico e fundamental para ele vir para Portugal. Aliás, acho que para qualquer jogador jovem a adaptação em Portugal é muito mais fácil do que em qualquer outro país fora da nossa realidade. É um jogador com muito talento, mas depois tem de se ver no dia a dia", frisou.