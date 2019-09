A conclusão de Dias Ferreira sobre o caso Bruno Fernandes: "Esteve toda a gente a mentir"

Dias Ferreira considera que a situação de Bruno Fernandes, que esteve perto da saída, durante o mercado de transferências, primeiro para Manchester United ou Tottenham e depois para o Real Madrid, e que acabou por ficar no Sporting, ficou muito mal explicada.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou, em entrevista à Sporting TV, a melhoria de contrato do capitão e regozijou com a sua continuidade. Em declarações Bola Branca, Dias Ferreira salienta que o universo leonino gostaria de saber se há, ou não, acordo com o Real Madrid, para a transferência do médio, no final da temporada.

"Há algumas coisas que não percebi, também não foram explicadas, como esta história do Real Madrid, se o Bruno Fernandes ficou ou não ficou. Se calhar, sou muito exigente com determinadas coisas. A conclusão que eu tirei do processo do Bruno Fernandes é que se calhar esteve toda a gente a mentir com esta situação do Real Madrid, que não era agora, que era em janeiro, não sei quê, não sei que mais", atira.



Reforços para os remendos e uma retificação sem sentido



Dias Ferreira não se mostra convencido com justificação de Varandas para a contratação de Jesé, Fernando e Bolasie, todos por empréstimo, no último dia do mercado de transferências. Para o candidato derrotado nas últimas eleições, os três avançados não passam de remendos.



"São emprestados, não aquecem nem arrefecem. Parece não constituírem essa visão de futuro [de que Varandas falou na entrevista à Sporting TV], mas uma coisa para remendar agora nas circunstâncias, haja dinheiro ou não. Se me preenchem ou não, não tenho conhecimento suficiente para me pronunciar, mas, a fazer fé em especialistas da matéria, não me oferecem grandes esperanças", assume.



Na opinião de Dias Ferreira, a saída de Bas Dost, por sete milhões de euros, para o Eintracht Frankfurt continua mal explicada. O antigo candidato acredita que o holandês não devia ter sido dispensado, porque "não era um jogador incomportável" para a realidade do Sporting:

"Os problemas financeiros têm de ser retificados por outro lado, não é retificando pelos melhores jogadores. A explicação não me satisfaz."