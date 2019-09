Marchesín titular na seleção argentina contra o Chile

Agustín Marchesín será titular na baliza da Argentina, no primeiro jogo da seleção após a Copa América.

O novo guarda-redes do FC Porto tem estado em grande destaque neste arranque de temporada, e mereceu a confiança do selecionador Scaloni, que confirmou o onze inicial do amigável contra o Chile.

Marchesín somará a sua quinta internacionalização, aos 31 anos de idade. O experiente guarda-redes estreou-se em 2011, e voltou a disputar partidas em 2014, 2017 e 2018.

Acuña, do Sporting, começa a partida no banco, e Renzo Saravia, também do FC Porto, ficou fora da convocatória.

A Argentina vai alinhar com Marchesín, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Dybala, Tucu Correa e Lautaro Martínez.