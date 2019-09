Japão vence Paraguai com ajuda de Nakajima

Shoya Nakajima foi titular na vitória do Japão contra o Paraguai, por 2-0.

O médio do FC Porto não tem tido grande destaque nas opções de Sérgio Conceição, no início da sua carreira nos dragões, mas não impediu o selecionador de o lançar no onze inicial.

Nakajima esteve inclusive em destaque na primeira parte, com um passe que abriu caminho para o segundo golo da seleção. Osako e Minamino marcaram os golos do Japão. Nakajima foi substituído ao intervalo por Haraguchi.