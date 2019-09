Foi o FC Porto que decidiu não vender Soares, diz Deco

Foi o FC Porto que decidiu não vender Tiquinho Soares, garantiu Deco, representante do jogador, esta quinta-feira.

O avançado brasileiro teve uma proposta da China antes do encerramento do mercado, mas o Porto rejeitou-a. Sem confirmar essa proposta, Deco sublinhou, à margem do Soccerex, a sua "obrigação é falar com os clubes das propostas que os jogadores têm" e que, a partir daí, os clubes decidem. Ou seja, a decisão de Soares não sair no mercado de verão foi do FC Porto.

"Nunca vou forçar ninguém, nem nenhum clube, principalmente o Porto, a tomar nenhuma decisão sobre um jogador que não queira vender. Acredito que todos os jogadores de qualidade nos grandes clubes em Portugal acabam por ter propostas, é natural. O mercado é assim. Vai sempre ser uma decisão do clube e eu vou respeitar, mas enquanto agente do jogador, tento encontrar a melhor solução", explicou Deco.

O antigo jogador do FC Porto e da seleção nacional assinalou, ainda, que os clubes, quando não vendem um jogador, "também têm de procurar compensá-lo de alguma maneira, ainda mais se acham que merece".

"Mas são decisões do clube", insistiu Deco.