FC Porto voltou ao trabalho sem Marega e Zé Luís

O FC Porto voltou ao trabalho, esta quinta-feira, após três dias de folga dados por Sérgio Conceição, sem Pepe, Sérgio Oliveira, Marega e Zé Luís.

Pepe (tratamento), Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) e Marega (treino condicionado), este último a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, são os nomes que figuram no boletim clínico portista. Zé Luís, devidamente autorizado, esteve ausente para tratar de assuntos pessoais.

Sérgio não contou com 11 internacionais: Danilo (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Tomás Esteves (Portugal sub-21), Fábio Silva (Portugal Sub-19), Marchesín (Argentina), Nakajima (Japão), Corona (México), Luis Díaz e Matheus Uribe (Colômbia) estão ao serviço das respetivas seleções.

Os guarda-redes Tiago Gonçalves e Ricardo Silva integraram os trabalhos da equipa principal.