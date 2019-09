Brahimi não teve proposta concreta para renovar com o FC Porto

O FC Porto nunca chegou a fazer uma proposta concreta a Yacine Brahimi para a renovação de contrato. Revelação feita pelo extremo argelino, que deixou o clube a custo zero, no final da época, após terminar contrato.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta quinta-feira, Brahimi admite que teria gostado de renovar contrato, mas explica que "as coisas são mais complicadas do que isso". Certo é que nunca houve uma proposta concreta da parte do FC Porto;

"Nunca entrámos em pormenores, nem nunca houve uma proposta clara. Houve apenas aproximações, mas nada de concreto para renovações."

Quanto ao próprio Brahimi, "por um lado, queria renovar, mas por outro queria conhecer algo diferente" e ambicionava por um novo desafio. Não obstante, Brahimi garante que o Dragão ficou no seu coração.

"Foram as cinco temporadas mais importantes da minha carreira e vão ficar marcadas em mim para sempre. A única coisa que lamento foi não ter ganho mais títulos com o FC Porto. Mas foram cinco épocas inesquecíveis, que me permitiram conhecer um clube, uma cidade e um país. Gostámos tanto [ele e a família] que devemos acabar por vir morar para o Porto um dia", revela o agora jogador do Al Rayyan, do Catar.

O FC Porto não terá feito uma proposta concreta para manter ou fazer dinheiro com um jogador que, cinco anos atrás, custara 6,5 milhões de euros, mesmo entre rumores de uma abordagem do Benfica. Destino que, garante Brahimi, nunca esteve em equação.

"Para mim, o Benfica seria uma questão que nem se colocava. Fiquei adepto do FC Porto e, sinceramente, há coisas mais importantes do que o dinheiro. Claro que nunca podemos dizer nunca, porque não podemos esquecer que somos profissionais e não devemos misturar as coisas, temos responsabilidades e obrigações. (...) Tinha várias propostas, mas a haver uma do Benfica, nunca seria a que tinha escolhido", frisa.