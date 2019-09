presidente da CCP

​Mudanças no Código do Trabalho. Dramatismo surge por “razões políticas e eleitorais”

05 set, 2019 - 11:07 • Redação com Lusa

Maioria das alterações ao Código do Trabalho entra em vigor a 1 de outubro. No dia seguinte à promulgação do diploma, o PCP, Bloco de Esquerda e Verdes anunciaram querem submeter algumas das novas normas à fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional.