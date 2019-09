Um morto em queda de helicóptero de combate a incêndios em Valongo

Um morto é o balanço trágico da queda de um helicóptero de combate a incêndios. O acidente aconteceu esta quinta-feira à tarde em Sobrado, no concelho de Valongo.

O piloto era o único ocupante do aparelho e morreu na sequência da queda, disse à Renascença fonte da Afocelca, uma força de operacionais de combate a incêndios do setor da indústria do papel.

O piloto, que também era bombeiro, pertencia àquele corpo especial de combate a incêndios de duas empresas da área da pasta e do papel (Altri e Navigator), que costumam trabalhar com a Proteção Civil.

O helicóptero transportava uma equipa de bombeiros, que tinha sido largada, antes de se despenhar.

Segundo a mesma fonte da empresa, as causas ainda estão a ser apuradas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h05.

Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16h45, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

Uma testemunha disse ao "Jornal de Notícias" que viu o helicóptero chocar com um poste de alta tensão.