Piloto morre em queda de helicóptero de combate a incêndios em Valongo

Uma testemunha disse ao "Jornal de Notícias" que viu o helicóptero chocar com um poste de alta tensão.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h05. Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16h45, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

Segundo a mesma fonte da empresa Afocelca, as causas ainda estão a ser apuradas.

O piloto, que também era bombeiro, pertencia àquele corpo especial de combate a incêndios de duas empresas da área da pasta e do papel (Altri e Navigator), que costumam trabalhar com a Proteção Civil.

O piloto era o único ocupante do aparelho e morreu na sequência da queda, disse à Renascença fonte da Afocelca, uma força de operacionais de combate a incêndios do setor da indústria do papel.

Um morto é o balanço trágico da queda de um helicóptero de combate a incêndios. O acidente aconteceu esta quinta-feira à tarde em Sobrado, no concelho de Valongo.

"Era um comandante com muita experiência"

Em declarações aos jornalistas no local do acidente, o comandante Bruno Fonseca, dos Bombeiros Valongo, disse que a aeronave foi localizada, confirmou a morte do piloto e está a aguardar a chegada das equipas de investigação.

"Era um comandante com muita experiência, muito humilde, fiz recruta com ele na Força Aérea em 1998. Envio condolências à família e amigos e a todos os que trabalharam com este grande profissional", declarou o comandante Bruno Fonseca.

O responsável ouviu relatos de que o helicóptero terá chocado com cabos de alta tensão, mas não está em condições de confirmar essa informação.

Marcelo envia condolências

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu condolências aos familiares de piloto que perdeu a vida num combate a um incêndio em Sobrado.

Segundo a página oficial da presidência, "foi com grande consternação que o Presidente da República acabou de receber a trágica notícia que dá conta da queda de um Celca durante o combate a um incêndio na zona de Valongo, da qual resultou, infelizmente, a perda de vida do piloto, dirigindo por isso aos seus familiares e amigos uma palavra de sentidas condolências".

"O Presidente da República quer ainda agradecer a todos os homens e mulheres que estão no terreno, mesmo perante um momento tão difícil como o da perda de um colega e concidadão, por continuaram a sua exigente missão de proteger o próximo", acrescenta a mensagem.

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) está a caminho de Valongo.

"Fomos notificados do acidente e uma equipa de investigação está a caminho para recolha de evidências", disse à agência Lusa Nelson Oliveira, diretor do GPIAAF.

O responsável explicou que "nem sempre há uma deslocação" ao local pelo Gabinete, mas "atendendo às circunstâncias" do acidente em Valongo, nomeadamente a "aeronave danificada" e a morte do piloto, justifica-se a mobilização de uma equipa.



Este é o oitavo acidente em dois meses com aeronaves de combate a incêndios.



[notícia atualizada às 19h36]