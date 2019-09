​Homem morre afogado em praia do Barreiro

Um homem morreu esta quinta-feira afogado na praia de Alburrica, no Barreiro, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

De acordo com o CDOS, o homem "foi vítima de afogamento" e o óbito "foi declarado no local".

A mesma fonte não conseguiu precisar a idade do homem nem as circunstâncias do incidente.

O alerta para a ocorrência foi dado às 10h46, tendo mobilizado 16 bombeiros, sete veículos, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Polícia Marítima.