GNR encontra sabre em casa de homem detido por ameaçar ex-companheira

A GNR deteve em Gondomar um homem de 29 anos pelo crime de violência doméstica. O suspeito não aceitava o fim da relação de dois anos e perseguia, ameaçava e injuriava a vítima com 45 anos.

A nota enviada à redação revela que nos últimos meses “passou a apresentar um comportamento de ciúme obsessivo”, procurando-a nos diversos locais por onde se deslocava.

Sob o pretexto de querer reaver alguns bens que havia deixado em casa da vítima, dirigia-se a esta, “injuriando-a e ameaçando-a de morte, chegando mesmo a danificar-lhe o carro com impropérios escritos”.

Após a investigação foi emitido mandado de busca que terminou com a detenção do suspeito e na apreensão de uma arma branca – um sabre.

O detido, com antecedentes criminais pela prática de crimes de furto qualificado em residência, foi presente a primeiro interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de afastamento da residência da vítima.

Além disso, não se pode aproximar num raio de 200 metros e está proibido de tentar qualquer contacto.

Os números revelam que este ano, os casos de violência doméstica já provocaram a morte de 20 mulheres. A última situação aconteceu em Setúbal: um homem matou a tiro a mulher e depois suicidou-se.