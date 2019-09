Fogos em Águeda e Albergaria dominados ou controlados

Os cinco incêndios que estiveram ativos durante o dia desta quinta-feira nos concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha estão dominados ou controlados, de acordo com fonte da Proteção Civil.

António Ribeiro, comandante distrital da Proteção Civil, disse esperar “resolver a situação nas próximas horas”, para evitar que o vento volte a provocar reacendimentos. “Espero resolver a situação nas próximas horas para quando o vento voltar nós conseguirmos aguentar o trabalho que foi feito até agora”, disse.

Às 20h00 a maior preocupação era o incêndio florestal em Veiga, Águeda, onde estavam a ser concentrados meios, e mantinham-se ativos (mas a evoluir favoravelmente) os incêndios em Travassô e Serém de Cima, Águeda, e em Paus, Albergaria-a-Velha. Pela mesma hora foram considerados como dominados os incêndios de Macinhata e Lamas do Vouga.

“O de Travassô está a correr favoravelmente, o de Paus também, o de Serém de Cima faltam umas pequenas frentes sem grande preocupação e temos agora o de Veiga, Águeda, onde estamos a concentrar os meios para ver se resolvemos”, descreveu António Ribeiro.

De acordo com o comandante distrital todas as estradas estão reabertas na região e só a Linha do Vouga está condicionada devido aos bombeiros estarem a trabalhar junto a um troço da Linha. No que se refere a danos provocados pelos incêndios, António Ribeiro referiu que o fogo andou perto de algumas casas, mas não chegou a atingir habitações, havendo apenas “um arrumo de alfaias agrícolas que estava coberto de vegetação, no meio da serra, em Lamas do Vouga, que ardeu”.