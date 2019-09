Encontrado corpo de triatleta desaparecido no Rio Minho

Ao quarto dia de buscas foi encontrado o corpo do triatleta que desapareceu no domingo no rio Minho. A informação foi confirmada à Renascença pelo Capitão do Porto de Caminha.



"Por volta das 7h00, um bombeiro de Vila Nova da Cerveira avistou o corpo a flutuar junto da margem portuguesa", descreveu o comandante Pedro Costa, acrescentando que estava a cerca de 500 metros a montante do cais.



“As águas do rio estão muito quentes, o que terá acelerado a flutuação”, explicou.



O corpo foi recolhido para uma embarcação da Marinha e já se encontra no Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

O atleta, de 23 anos, desapareceu no domingo, 1 de setembro, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, Galiza. O alerta para as autoridades foi dado pelas 15h45.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN) estiveram no rio meios da Capitania e da Polícia Marítima de Caminha e o navio da Marinha, NRP Rio Minho, e foram também empenhados nas buscas subaquáticas equipas de Mergulho Forense da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, da Armada Espanhola e da Guardia Civil de Espanha.