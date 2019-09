Pentágono desvia fundos de escolas e centros de dia para o muro de Trump

O Pentágono vai retirar fundos de escolas e centros de dia para famílias de militares norte-americanos para ajudar a financiar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.



No total, vão ser atingidos pelos cortes 127 projetos do Departamento de Defesa. Em causa estão 3,6 mil milhões de dólares, o equivalente a 3,26 mil milhões de euros.

O dinheiro será aplicado na barreira que o Presidente Donald Trump quer continuar a erguer para travar a entrada de migrantes no país.

Escolas para filhos de militares do Kentucky, Alemanha ou Japão vão ser afetadas pela decisão do Pentágono.

Os cortes também vão incluir um centro de dia na base aérea de Andrews, no estado do Maryland, de acordo com o Pentágono.

Entre os projetos abrangidos pela decisão do Pentágono estão também gastos com estradas, lojas de manutenção, armazéns de equipamento e matérias perigosas.