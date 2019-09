Brexit divide família Johnson. Irmão de Boris demite-se do governo

O deputado e secretário de Estado Jo Johnson, irmão mais novo de Boris Johnson, apresentou esta quinta-feira a sua demissão, citando existir um “conflito entre a lealdade familiar e o interesse nacional”.

Jo Johnson, que era deputado conservador pelo círculo eleitoral de Orpington há nove anos, sai assim de cena apenas um mês e pouco depois de o seu irmão se ter tornado primeiro-ministro, e numa altura em que Boris enfrenta sérias dificuldades em torno do processo do Brexit, com duas derrotas parlamentares seguidas, tendo acabado de expulsar do Partido Conservador 21 deputados que não alinharam na sua estratégia.

Jo Johnson era secretário de Estado no Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, bem como no Departamento da Educação.

A decisão foi anunciada numa publicação no Twitter, em que afirma que "foi uma honra representar Orpington durante nove anos e servir como secretário de Estado sob três primeiros-ministros. Nas últimas semanas senti-me dividido entre a lealdade familiar e o interesse nacional - é uma tensão sem resolução e chegou o momento de outros assumirem o meu cargo de deputado e secretário de Estado".

A forma como Jo Johnson anunciou a sua saída do Governo e do Parlamento coloca novamente Boris Johnson sob pressão, uma vez que indica que o primeiro-ministro está a agir contra os interesses nacionais.

Jo Johnson nunca foi um adepto tão ferveroso do Brexit como o seu irmão Boris, tendo até apoiado a ideia de um segundo referendo.