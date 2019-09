20 mortes confirmadas nas Bahamas. Ventos de 120 km/hora fustigam costa americana

Segundo o National Hurricane Center (NHC), o furacão subiu novamente para a categoria 3, registando ventos até cerca de 185 km/h.

Espera-se que a tempestade continue a aproximar-se da costa da Carolina do Sul durante esta quinta-feira, antes de se deslocar para a costa da Carolina do Norte.

"Aguarda-se uma tempestade com risco de inundações costeiras significativas em grande parte das costas sudeste e centro-atlântica dos Estados Unidos, durante os próximos dias", alertou o NHC.

Os residentes na linha da costa devem estar preparados para tempestades e ventos perigosos na Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, e partes do sudeste da Virgínia e do sul da Baía de Chesapeake.

O mapa interativo disponível no site oficial do centro demonstra a previsão do rumo do furacão. Enquanto que a zona laranja mostra a localização atual do centro da tempestade, a linha preta indica a previsão do NHC para onde o centro do furacão se moverá durante as próximas horas: