Nadal resiste à razia do "top-3" e está nas meias-finais do US Open

Rafael Nadal está nas meias-finais do US Open, último torneio do Grand Slam da época de ténis. O tenista espanhol, atual número dois do mundo, resistiu à "febre" que eliminou os números um e dois, Novak Djokovic e Roger Federer, de forma precoce e está na luta por um lugar na final.

Para isso, Nadal despachou o argentino Diego Schwartzman, 21.º classificado do "ranking" ATP, em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-2, num encontro que durou quase três horas: duas horas e 46 minutos.



Nadal vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, de 23 anos, número 25 da hierarquia mundial, que procura o seu primeiro título do Grand Slam. Aliás, o espanhol é o único, entre os semi-finalistas de Flushing Meadows, que já ganhou um Major. É, também, o único "trintão".

No outro duelo das meias-finais do US Open, vão defrontar-se o russo Daniil Medvedev, de 23 anos, número cinco do mundo, e o búlgaro Grigor Dimitrov, de 28, atual número 78 ATP, mas antigo número três.