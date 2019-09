Andreescu nunca tinha participado no US Open e agora está nas meias-finais

Bianca Andreescu garantiu, esta quinta-feira, um lugar nas meias-finais do US Open, último torneio do Grand Slam. É a primeira vez que a canadiana chega a esta fase de um Major, naquela que é, também, a sua primeira presença no quadro principal em Flushing Meadows.

A jovem tenista (19 anos), número 15 mundial, derrotou a belga Elise Mertens, número 26, em três sets, por 3-6, 6-2 e 6-3, ao fim de 2h02.

Andreescu vai discutir um lugar na final frente à suíça Belinda Bencic, 12.ª colocada do "ranking" WTA, que bateu a croata Donna Vekic, 23.ª, em dois sets, pelos parciais de 7-6(5) e 6-3, ao cabo de 1h41.

A outra meia-final será disputada entre a ucraniana Elina Svitolina, número cinco do mundo, e a norte-americana Serena Williams, atual número oito e antiga número um, que persegue o seu 24.º Major.