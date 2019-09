Rui Rio e Assunção Cristas "sem ressentimentos". Separados na campanha, querem estar juntos no Governo

Rui Rio e Assunção Cristas defenderam, em entrevista à SIC, que faz sentido PSD e CDS avançaram separados para as legislativas de 6 de outubro, na certeza de que farão uma coligação pós-eleitoral para impedir um novo Governo socialista.

O líder do PSD admite que uma coligação eleitoral poderia permitir ganhar “mais dois ou três deputados”, mas considera “a situação normal é os partidos irem a votos separados” para “marcarem a identidade”.

Rui Rio lembrou o historial de alianças governamentais entre PSD e CDS e recordou que venceu as suas primeiras eleições, para a Associação Académica da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, contou com o apoio dos centristas.

A líder do CDS, Assunção Cristas, sublinha que o partido “tem um passado construído com o PSD, em momentos dolorosos e de grande fragilidade do país”, mais recentemente na sequência da intervenção da troika.

“Há uma capacidade de os dois partidos se entenderem, mas as coisas mudaram em 2015 e faz sentido cada um dos partidos apresentar-se aos eleitores e mostrar prioridades e posicionamento político. O CDS sabe muito bem onde estão, espaço centro-direita em Portugal”, declarou Assunção Cristas.

No debate desta quinta-feira na SIC, Rui Rio garantiu que não está ressentido com Assunção Cristas e a antiga ministra fez questão de salientar que “o CDS é o único partido que diz com clareza cristalina que não fará nenhum acordo estável com o PS, não estará no Governo nem dará apoio a um Governo de António Costa. Não daremos a mão ao PS”.

A minha política fiscal é "mais ambiciosa" do que a tua

A política fiscal é um bom exemplo para ver como há convergência entre PSD e CDS, mas também diferenças. Essa pode ser uma das conclusões do frente-a-frente entre os líderes dos dois partidos, esta quinta-feira, na SIC.