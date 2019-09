V. Guimarães-Eintracht Frankfurt será em dia de Liga Europa

O jogo entre Vitória Guimarães e os alemães do Eintracht Frankfurt, a contar para a fase de grupos da Liga Europa, foi adiado de quarta-feira, dia 2 de outubro, às 15h50, para quinta-feira, dia 3, às 20h00.

A novidade foi deixada pelo Vitória, esta quarta-feira. Em comunicado, no site oficial, o clube português revelou que, "após a reavaliação de risco por parte das forças de segurança", a UEFA reagendou o encontro.

Inicialmente, a partida estava marcada para quarta-feira, às 15h50, para não chocar com a receção do Sporting de Braga ao Slovan Bratislava. As forças policiais tinham informado a UEFA de que "não conseguiam garantir as condições de segurança de dois encontros de risco no mesmo dia", pelo que essa foi a solução encontrada na altura.

Ainda assim, o Vitória de Guimarães informara que continuava a tentar, "em estreita colaboração com as forças de segurança", encontrar uma solução que permitisse a alteração do agendamento do jogo para o horário habitual da Liga Europa. Essa solução terá sido encontrada.

"Os restantes encontros mantêm-se agendados, à condição, para o horário indicado", refere o Vitória, no mesmo comunicado. Quer isto dizer que as receções a Arsenal e Sandard de Liège, das quarta e quinta jornadas do grupo F, mantêm-se, por agora, marcados para 6 e 27 de novembro, respetivamente, duas quartas-feiras.

Portugal tem quatro equipas na Liga Europa: FC Porto, Sporting, Braga e V. Guimarães.



[notícia atualizada às 10h24 de quinta-feira, 5 de setembro]